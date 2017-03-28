Рейтинг Трампа продолжает снижаться

2017-03-28 00:02 | www.apa.az | 4

Рейтинг президента США Дональда Трампа продолжает снижаться, сейчас он опустился до отметки в 36%.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, проведенного во вторник социологической службой Gallup International.

На данный момент деятельность Трампа на посту главы государства не одобряют 57% опрошенных, положительную оценку ему дают лишь 36%. Согласно данным опроса от 21 марта, рейтинг президента обновил свой минимум.

Рейтинги предшественников Трампа, демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, никогда не опускались ниже 38 и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша - младшего однажды упал до 25%.

В опросе приняли участие 1500 человек, погрешность не превышает 3%.