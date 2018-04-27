Молнии ударили в два самолета в небе над Москвой

2018-04-27 14:00 | www.oxu.az | 7

Молнии попали в два самолета при вылете из московского аэропорта «Шереметьево».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно информации, командиры самолетов Bombardier и Airbus А320 доложили с разницей менее часа о поражении атмосферным электричеством при наборе высоты. Одному из них даже пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

«Небольшой самолет Bombardier бизнес-авиации выполнял рейс из Мюнхена с дозаправкой в «Шереметьево». После доклада командира о поражении молнией экипаж получил рекомендацию вернуться в аэропорт вылета», - сказал источник.

Среднемагистральный Airbus А320 серьезных повреждений не получил.

«Самолет «Аэрофлота» направлялся из Москвы в Ниццу. Поскольку инцидент не представлял угрозы безопасности полета, было принято решение продолжить рейс до пункта назначения», - сказал он.