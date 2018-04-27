Мамедъяров обсудил Карабах с Лавровым

2018-04-27 14:08 | www.oxu.az | 8

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу обсудил по телефону карабахское урегулирование с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу МИД России.

«Были обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Министры отдельно остановились на ходе подготовки к проведению V Каспийского саммита и подписанию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

«Затрагивались также некоторые аспекты нагорно-карабахского урегулирования», - говорится в сообщении российского МИД.