Завтра в Баку до 27 градусов тепла

2018-04-27 13:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Утром местами слабый туман, морось, северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-14, днем - 23-28 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 45-55 процентов.

Днем в некоторых западных районах, а вечером в большинстве районов временами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах град. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем временами усилится.