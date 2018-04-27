Мексика хочет на треть увеличить товарооборот с Азербайджаном в этом году

2018-04-27 13:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Мексика намерена довести товарооборот с Азербайджаном до 25 миллионов долларов.

Об этом в пятницу в ходе мероприятия по случаю прибытия в Азербайджан торговой миссии из Мексики сказал посол этой страны в Азербайджане Родриго Лабардини.

По его словам, в период с 2015 по 2017 год средний показатель товарооборота между двумя странами составил 9,6 миллиона долларов. В период с 1993 по 2014 года этот показатель составлял 1,2 миллиона долларов.

В то же время дипломат отметил, что большая часть мексиканской продукции направляется в Азербайджан через третьи страны.

"В этой связи показатели таможенных ведомств Азербайджана и Мексики по взаимному товарообороту не совпадают. При импорте в Азербайджан регистрируется страна-производитель продукта. В то же время в Мексике при экспорте указывается только страна, в которую прибывает продукт. В этой связи необходимо координировать статистику", - сказал посол.