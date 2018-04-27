В Стамбуле горит отель (ФОТО/ВИДЕО)

2018-04-27 13:33 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в одном из отелей в районе Султанахмет вспыхнул пожар, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате пожара имеются раненные, число которых пока еще не уточнено.

Согласно данным СМИ, пожарным удалось спасти четыре человека.

Сообщается, что в настоящее время на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей. В результате предпринятых мер им удалось локализовать пожар.

Согласно данным СМИ, в отеле в основном проживали иностранцы. Причина пожара пока еще не установлена.

Отметим что ранее в 5 апреля в Стамбуле вспыхнул пожар в одной из больниц.