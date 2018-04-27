К чему приведёт повышение акцизов в Узбекистане?

2018-04-27 13:36 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Каждое независимое государство проводит собственную таможенную и налоговую политику, и, естественно, многие страны прибегают к повышению акцизных налогов, что действительно помогает увеличить бюджетные доходы.

Об этом сказал Trend председатель правления крупнейшего производителя табачных изделий в Азербайджане – European Tobacco Baku – Руфат Гулиев, комментируя новость о том, что в Узбекистане будет повышен акцизный налог на сигареты и алкоголь с целью пополнения местных бюджетов.

По словам Гулиева, повышение налогов на сигареты и спиртное может в определенной степени также ограничить и потребление этих продуктов.

«В Турции, к примеру, пошлины на сигареты кратно превышают себестоимость самих сигарет. В Великобритании пачка сигарет, которая обходится в полтора-два фунта, продаётся за семь-десять фунтов. И всё это источник пополнения бюджета», – отметил председатель правления European Tobacco Baku.

Среди сопутствующих рисков Гулиев назвал производство низкокачественных заменителей, особенно для алкогольной продукции.

«Однако в данном случае это решение в первую очередь приведёт к дополнительному пополнению бюджета. К тому же, когда на импортную продукцию повышаются пошлины, акцизы, возникает стимул для развития местного производства», – заключил Гулиев.