Лидеры Южной и Северной Кореи подписали исторический документ

2018-04-27 14:26 | www.apa.az | 8

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Мун Чжэ Ин подписали по итогам саммита совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, главы государств подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове: «Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в документе.

Южная Корея и КНДР прекращают все враждебные действия в отношении друг друга.

«На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга», - говорится в тексте декларации.

В документе также подчеркивается, что два государства «продолжат активный диалог на всех уровнях, включая высший».

Страны также физически ликвидируют все средства пропаганды, которые использовались сторонами в приграничных районах.

«Мы отказываемся от любых враждебных действий. Это произойдет первого мая, и включит в себя физическую ликвидацию средств трансляции пропаганды, а также полное прекращение распространение листовок в районе демилитаризованной зоны», - говорится в документе.

Как отмечается в декларации, военные двух стран договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств.

В частности, согласно тексту документа, уже 15 мая должны состояться «двусторонние переговоры на уровне генералитета двух стран».

КНДР и Республика Корея также договорились возобновить встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, следующая из них пройдет 15 августа этого года. «Юг и Север будут решать гуманитарные проблемы, вызванные разделением нации, и с этой целью договорились возобновить диалог по линии Красного Креста, а также встречи разделенных семей. Следующая из них пройдет 15 августа», - говорится в документе.

Север и Юг Кореи в перспективе также намерны подписать мирный договор. «КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира», - говорится в документе.