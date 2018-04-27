В Азербайджане введут единый тариф на подключение абонентов к электросети

2018-04-27 13:38 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет внедрен единый тариф на подключение абонентов к электросети, сказал на пресс-конференции в пятницу начальник Управления “Азеришыг” по работе со Службой ASAN Эльсевар Рустамли.

По его словам, этот вопрос в настоящее время рассматривается в Кабинете министров.

“До сегодняшнего дня стоимость тарифа на подключение к электросети зависела от расстояния объекта [который подключается к электросети] до самой электросети, но в ближайшее время мы планируем ввести единый тариф, который не будет зависеть от этого фактора”, - сказал он.

Как отметил Рустамли, сегодня подключение абонентов к электросети занимает максимум пять дней, хотя по закону допустимо, чтобы эти работы выполнялись в течение 15 дней.