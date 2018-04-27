Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга

2018-04-27 13:39 | www.trend.az | 8

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в "Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", которую в пятницу по итогам переговоров подписали Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын, передает ТАСС.

"Юг и Север подтвердили, что их общей целью является проведение полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Юг и Север договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Южная Корея и КНДР прекращают все враждебные действия в отношении друг друга. "На Корейском полуострове больше никогда не будет войны, началась новая эпоха мира. Южная Корея и КНДР прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга", - говорится в тексте декларации. В документе также подчеркивается, что два государства "продолжат активный диалог на всех уровнях, включая высший".

Кроме того, как отмечается в декларации, военные двух стран договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на уровне глав оборонных ведомств. Будет также создан совместный пункт оперативной связи в Кэсоне.