В США захотели запретить поставки Турции F-35

2018-04-27 14:32 | www.oxu.az | 8

Группа американских сенаторов, включая как республиканцев, так и демократов, хочет заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, поводом для этого стал арест в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Отмечается, что Анкара планирует купить 116 истребителей F-35.

Однако, по мнению сенатора Джеймса Ленкфорда, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «пренебрегает верховенством закона», поэтому «слишком рискованно» поставлять ему чувствительные технологии.

Политик добавил, что стратегические решения Турции в последнее время «иногда противоречат интересам США».

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. Власти обвинили в произошедшем оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в Пенсильвании. После путча были арестованы около 50 тысяч человек, еще 140 тысяч человек лишились работы.

Среди задержанных оказался американский пастор Брансон. На встрече с Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп попросил освободить Брансона, в ответ турецкий президент предложил обменять пастора на Гюлена.