КНДР и Южная Корея начнут переговоры во всех областях

2018-04-27 13:46 | www.trend.az | 7

Юг и Север Кореи в ближайшее время начнут переговоры во всех областях на разных уровнях, в том числе на высоком, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, передает РИА Новости.

"Юг и Север решили созвать в кратчайшие сроки переговоры в каждой области, в том числе на высоком уровне, и принять активные меры для решения вопросов, по которым достигнута договоренность на саммите", — говорится в декларации переговоров на высшем уровне в Пханмуджоме.

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