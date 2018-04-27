Президент Азербайджана поздравил нового президента Монтенегро

2018-04-27 14:41 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджан Ильхам Алиев поздравил Мило Джукановича с избранием на пост президента.



Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:



«Уважаемый господин Джуканович, искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Монтенегро. Отношения между Азербайджаном и Монтенегро динамично развиваются. Надеюсь, что в течение очередного периода Вашей деятельности на посту президента связи между нашими странами и народами будут расширяться. Мы приложим усилия для расширения сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благополучия братского народа Монтенегро».