В индонезийском аэропорту потолок обрушился на людей (ВИДЕО)

2017-03-28

В зале ожидания международного аэропорта Супади в Индонезии обрушился потолок. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как люди разбегаются в разные стороны, пытаясь увернуться от падающих обломков.

В результате инцидента пострадали пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на Jakarta Globe. Всем им была оказана необходимая помощь.

Сообщается, что аэропорт уже вернулся к нормальной работе.