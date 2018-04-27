Президент поздравил коллегу из Черногории

2018-04-27 14:52 | www.oxu.az | 5
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Мило Джукановичу.
Как передает Oxu.Az, в поздравительном письме говорится:
«Уважаемый господин Джуканович,
От всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Черногории.
Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на динамическом пути развития.
Надеюсь, что во время вашего очередного срока мы продолжим усилия для еще большего расширения дружеских связей между нашими странами и государствами, углубления сотрудничества, представляющего взаимный интерес.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного народа Черногории».