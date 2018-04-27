Названо число иностранцев в гостиницах

2018-04-27 15:08 | www.oxu.az | 8

В первом квартале этого года в гостиницах страны переночевали 586 тыс. человек. Это на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, 58% ночевок пришлось на долю гостиниц Баку, 9,7% - Габалы, 8,6% - Гусара, 4,8% - Нафталана, 3,8% - Нахчыванской Автономной Республики, 3,7% - Губы, 1% - Гянджи, по 0,8% - Лянкярана и Масаллы, по 0,5% - Товуза и Газаха, 7,8% - других районов.

За указанный период в азербайджанских гостиницах переночевали 439,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Это 75,1% от общего числа ночевок.

При этом 18,3% иностранцев составили граждане ОАЭ, 14% - Российской Федерации, 9,4% - Ирана, 4,9% - Турции, 4,4% - США, 3,7% - Катара, 3,3% - Великобритании, 3,1% - Кувейта, 1,6% - Украины, 1,5% - Германии, 0,8% - Италии, 0,7% - Грузии, 34,3% - других стран.

В первом квартале текущего года прибыль гостиниц составила 73,1 млн манатов, из которых 64,5% пришлось на услуги по предоставлению номеров (комнат), 23,5% - услуги по продаже продуктов питания, включая напитки, 4,9% - лечебные и оздоровительные услуги, 7,1% - прочие услуги.

Л.А.

