Лавров: Удар Запада по Сирии затруднил усилия по урегулированию

2018-04-27 15:43 | www.trend.az | 7

Удар стран Запада по территории Сирии серьезно затруднил усилия России, направленные на налаживание процесса сирийского урегулирования, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Эти усилия, направленные на начало выполнения решений Совета безопасности (ООН), были серьезно затруднены в результате неправомерных, нарушающих международное право ударов, которые нанесли США, Великобритания и Франция по САР под предлогом применения химического оружия в сирийской провинции", — заявил Лавров после переговоров с кипрским коллегой Никосом Христодулидисом.

"Мы за то, чтобы любые обвинения о применения химоружия где бы то ни было рассматривались на прочной международно-правовой, юридически обязывающей основе, в частности, в Организации по запрещению химического оружия", — добавил он.