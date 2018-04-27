Ненефтяной экспорт Азербайджана в I квартале достиг 356,4 млн. долларов

2018-04-27 15:30 | www.apa.az | 7

В январе-марте 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 356,4 млн. долларов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказано в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникации. Лидером в списке стран импортёров стала Россия. По данным Государственного таможенного комитета, в Россию экспортировано товаров на 98,7 млн. долларов, далее по списку следуют Турция - 97,6 млн. долларов, Швейцария - 33,8 млн. долларов, Грузия - 31,8 млн. долларов и Китай - 11,9 млн. долларов.

В январе-марте 2018 года большая часть ненефтяного экспорта пришлась на электроэнергию (33,9 млн. долларов), золото (30,9 млн. долларов), полиэтилен (26,3 млн. долларов).