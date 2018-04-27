В армии проводится первенство по военному пятиборью – ФОТО

2018-04-27 15:33 | www.oxu.az | 7

В Высшей военной школе имени Гейдара Алиева и учебном центре «Гарагейбет» проходит первенство по военному пятиборью среди военнослужащих.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

Офицер Минобороны, полковник Садиг Пашаев выступил на открытии, подчеркнув, что физподготовка личного состава армии всегда находится в центре внимания.

14 команд, представляющих различные виды и соединения войск, ведут борьбу в индивидуальном и командном первенстве. До 80 военнослужащих испытывают свои силы в соревнованиях по преодолению полосы препятствий, стрельбе, метанию гранат, кроссу на 8 км и плаванию.