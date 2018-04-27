В Москве предотвратили серию терактов

2018-04-27 15:42 | www.oxu.az | 7

Федеральная служба безопасности РФ пересекла деятельность четырех членов «спящей ячейки» группировки «Исламское государство», которые собирались организовать теракты в Москве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» ИГИЛ, прибывших из города Новый Уренгой и планировавших совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона», - отмечено в релизе.