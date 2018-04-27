Об азербайджанском Театре "ƏSA" расскажут в Вашингтоне

2018-04-27 15:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Основатель, художественный руководитель и режиссер инклюзивного театра "ƏSA" Нихад Гуламзаде в рамках организованной в США программы "Открытый мир", 2-12 мая примет участие в международном проекте на тему "Защита инвалидов, преобразование и искусство", сообщили Trend Life в театре.

В течение проекта Нихад Гуламзаде поделится своим опытом в Вашингтоне и других городах США с экспертами из разных стран, участвующих в проекте. Также Гуламзаде расскажет о деятельности Театра "ƏSA, о реализованных труппой социальных проектах и творческих планах на будущее.

Напомним, что театр "ƏSA" был создан в сентябре 2016 года. Идея его создания принадлежит Нихаду Гуламзаде, являющемуся ныне его художественным руководителем. Коллектив созданного в стране независимого театра "ƏSA" представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья.