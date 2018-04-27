Трамп: «Происходят хорошие вещи, но время покажет, что будет дальше»

2018-04-27 15:56 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«После безумного года пусков ракет и ядерных испытаний сейчас проходит историческая встреча между КНДР и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но время покажет, что будет дальше!» - написал Трамп.

Президент также считает, что США и их граждане должны гордиться тем, что происходит сейчас на Корейском полуострове.

Отметим, в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.