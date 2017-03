Hava limanında tavan çöküb (VİDEO)

Bakı. Trend:

İndoneziyanın Supadi beynəlxalq hava limanının gözləmə zalında tavan çöküb.

Trend RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, hazırda hava limanı normal iş rejiminə işləyir.