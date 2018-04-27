Баку приветствует встречу лидеров двух Корей

2018-04-27 15:46 | www.oxu.az | 5

Официальный Баку приветствует встречу на высшем уровне между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Надеемся, что консультации будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове», - отметил Х.Гаджиев.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились сегодня в приграничном пункте Пханмунджом на саммите. По итогам встречи подписана декларация, согласно которой стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга.

Также лидеры договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова и возобновлении диалога во всех областях.