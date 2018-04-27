Пашинян как Мелконян: Cовпадение? Не думаю!

2018-04-27 16:07 | www.oxu.az | 6

Российский востоковед Кирилл Джавлах обратил внимание своих подписчиков в социальной сети Facebook на внешнее сходство нынешнего образа оппозиционного депутата Никола Пашиняна с террористом Монте Мелконяном, которого в Армении возвысили до статуса Национального героя.

Как передает Oxu.Az, Джавлах сопроводил свой пост соответствующей фотографией.

В армянском сегменте социальной сети также обсуждают сходство во внешности между Монте Мелконяном и Николом Пашиняном. Пользователи с армянскими фамилиями отмечают, что именно этот «образ революционера» помог Пашиняну стать лидером «бархатной революции» в Армении.

«Он специально копирует», «...отрастил бороду, завязал правую руку бинтом и надел тельняшку, чтобы полностью повторять образ Монте», - пишут юзеры.

Выражая свое отношение к дискуссиям вокруг образа Пашиняна, руководитель российской экспертно-аналитической сети Виталий Арьков в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал, что следящие за армянской политической жизнью помнят, как выглядел еще совсем недавно Пашинян:

«Он выглядел рафинированным кабинетным политиком. В хороших костюмах, гладко выбритым и утонченными манерами.

И вдруг, во время шествия по районам Армении и под стенами ее парламента мы видим другого Пашиняна: с неухоженной бородой, взлохмаченными остатками волос вокруг лысины, в одежде армейского образца и даже с перебинтованной правой рукой. Точь-в-точь, каким запомнился жителям Армении их герой Аво (Мелконян)».

Вот как выглядел Пашинян всего несколько месяцев назад:

Как любит говорить известный российский журналист Дмитрий Киселев: «Совпадение? Не думаю!».

По мнению Арькова, «очевидно, что с Пашиняном работали не только политтехнологи, но и стилисты, для бесцеремонного использования образа Мелконяна, являющегося положительным героем для большинства жителей Армении».

«Однако рафинированный Пашинян - не более, чем созданная для акций протеста внешняя копия Мелконяна. Исключительно для внутреннего потребления или же и как месседж в адрес Азербайджана о позиции Пашиняна и К в отношении Карабахской проблемы – покажет время», - подчеркнул Арьков.

Действительно, оппозиционный блок Армении «Елк» («Выход»), возглавляемый Пашиняном, не пользовался особой популярностью у избирателей. На последних выборах в парламент за него проголосовали лишь 7,7 процента голосов.

Даже являющийся на то время президентом Армении Серж Саргсян обратил, что политическая сила, получившая на выборах менее 8 процентов, не может говорить от имени народа.

Но Пашинян и люди, которые стоят за ним, наверняка понимали, что армянскому народу необходим новый «герой», за которым беспрекословно пойдет толпа. После недолгого раздумья был выбран образ Мелконяна - одного из двух культов, наряду с приспешником Гитлера Гарегином Нжде, которые сегодня насаждаются в мышление современной молодежи Армении в качестве так называемых героев.

Отметим, что Монте Мелконян был международным террористом, учеником всемирно известного террориста Рамироса «Шакала».

Профессиональный террорист Мелконян, являвшийся одним из лидеров террористической армянской организации АСАЛА, совершил десятки терактов, приведших к гибели турецких дипломатов в разных странах мира. Мелконян в течение многих лет воевал в различных «горячих точках», в частности против Израиля в Ливане, в долине Бекаа и был неуловим для израильских спецслужб.

Был осужден 28 ноября 1985 году на 6 лет лишения свободы. Выйдя из французской тюрьмы на свободу в 1990 году, прибыл в Армению для продолжения террористической деятельности. Во время захвата Ходжавендского района Азербайджана Монте Мелконян был командиром армянского террористического отряда.

Али Мамедов

