С завтрашнего вечера ограничивается движение на одной из дорог Баку

2018-04-27 15:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера полностью будет ограничено движение на нижнем ярусе дорожной развязки «Беюкшор» в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся два дня - 28 - 29 апреля.

Водители могут воспользоваться альтернативной дорогой, идущей к поселку Бакиханова, и продолжить свое движение, выехав на проспект Гейдара Алиева.