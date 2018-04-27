В Москве предотвращен теракт

2018-04-27 15:57 | www.apa.az | 5

В Москве предотвращен теракт.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ФСБ пресекла деятельность четырех членов спящей ячейки террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила спецслужба ведомства.



«Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», — сказано в релизе.

Координация их деятельности велась из Сирии через мессенджер Telegram, уточнили в ведомстве.

Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны 20 человек. У них нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ.



