2018-04-27 15:57 | www.apa.az | 5
В Москве предотвращен теракт.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, ФСБ пресекла деятельность четырех членов спящей ячейки террористической группировки «Исламское государство», которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила спецслужба ведомства.
«Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», — сказано в релизе.
Координация их деятельности велась из Сирии через мессенджер Telegram, уточнили в ведомстве.
Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны 20 человек. У них нашли материалы, пропагандирующие деятельность ИГ.