Мехрибан Алиева приняла французского сенатора – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-27 16:08 | www.oxu.az | 5

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 27 апреля встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Как передает Oxu.Az, Мехрибан Алиева коснулась отношений между странами, выразила удовлетворение очень успешным развитием азербайджано-французских связей во всех сферах.

Первый вице-президент сказала, что между странами налажено успешное сотрудничество в политической, экономической и других сферах, отметила, что азербайджано-французские межпарламентские связи играют важную роль в укреплении этих отношений. Первый вице-президент сказала, что в последние годы в этом направлении было проведено много мероприятий.

Коснувшись экономических связей, Мехрибан Алиева отметила очень успешное сотрудничество в энергетическом секторе, рассказала, что наряду с этим налажено сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, экологии и других сферах, подчеркнула успешную деятельность многих французских компаний в Азербайджане.

15:29

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Франции, сенатором Аленом Юпером.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.