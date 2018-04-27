Турция вручила Германии ноту

2018-04-27 16:09 | www.oxu.az | 6

Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был вызван в министерство иностранных дел Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haber7, из-за отсутствия посла в Турции в министерство явился временный поверенный в делах Германии.

В МИД Турции немецкому дипломату выразили недовольство деятельностью сирийского крыла РПК - YPG в Германии, вручили ноту протеста для передачи руководству страны.

Издающийся в Германии Der Spigel сообщает, что Мартин Эрдманн работает в Турции 2,5 года. За этот период он 21 раз был вызван в МИД Турции для вручения нот.