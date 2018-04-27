Пилот DAMS показал лучший результат на квалификации FIA Formula-2

2018-04-27 16:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пилот команды DAMS Александр Альбон показал лучший результат по итогам квалификации автогонок в классе FIA Formula-2.

Его результат - 1:54:480.

Второй результат показал гонщик Carlin Ландо Норрис - 1:54:694, третий - гонщик ART Grand Prix Джордж Рассел (1:54:842).

Квалификационной сессией завершились заезды первого дня в классе FIA Formula-2. В соревнованиях принимали участие 20 гонщиков, представляющих 10 команд.

Также сегодня прошли свободная сессия автогонок в классе FIA Formula-2 и первая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

По итогам свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2 лучшее время показал пилот команды Carlin Сержиу Сетте Камара (1:57.136), а по итогам свободных заездов пилотов Формулы 1 - пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас (1:44.424).