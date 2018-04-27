Руководители Всемирного еврейского конгресса поздравили президента Азербайджана

2018-04-27 16:39 | www.apa.az | 5

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер и главный исполнительный директор Роберт Зингер поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Искренне поздравляем Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики от имени Всемирного еврейского конгресса, представляющего еврейские общины и организации в более чем 100 странах мира. Мы высоко ценим Вашу продолжительную поддержку еврейской общины в Азербайджане. Как Вы сказали на нашей последней встрече в Баку, азербайджанский и еврейский народы имеют долгую историю дружбы, между двумя странами есть связи на высоком уровне. Мы уверены, что прочные двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и государством Израиль и впредь будут развиваться. Еще раз поздравляем Вас с победой на выборах. Ваше Превосходительство, с нетерпением ждем встречи с Вами».