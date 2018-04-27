Новые правила представлены в Комиссию по орфографии

2018-04-27 17:00 | www.apa.az | 4

Сегодня было проведено заседание рабочей группы Комиссии по орфографии Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью института, председатель рабочей группы, академик Иса Габиббейли сказал, что новые орфографические правила не будут применяться на приемных экзаменах в вузы в этом году.

На заседании также было сказано, что изменения внесены в соответствии с правилами азербайджанского языка.

Рабочая группа завершила свою работу и представила новые правила в Комиссию по орфографии.

Отметим, в течение 4 месяцев рабочая группа при Комиссии по орфографии регулярно проводила заседания, на которых обсуждались орфографические правила. В рабочей группе представлены известные языковеды.