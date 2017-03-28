Россия надеется на новый этап сотрудничества с Ираном - Медведев

2017-03-28 01:24 | www.trend.az | 6

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что визит в Москву президента Ирана Хасана Роухани пройдет максимально эффективно и откроет новую страницу в двустороннем сотрудничестве, передает РИА Новости.

"Хотелось бы выразить надежду на то, что ваш визит будет максимально продуктивным. В настоящий момент между нашими странами установились добросердечные, продвинутые отношения, и ваш визит дает возможность сделать их еще более глубокими и партнерскими", — сказал Медведев на встрече с Роухани.

Как отметил российский премьер, с иранским лидером он планирует обсудить текущее состояние международных дел и торгово-экономические отношения Москвы и Тегерана.

"Позвольте выразить уверенность, что ваш визит пройдет на самом высоком уровне и откроет новую страницу в российско-иранском сотрудничестве", — сказал Медведев.