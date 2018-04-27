“Азеришыг” расширит перечень электронных услуг

2018-04-27 16:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - “Азеришыг” расширит количество электронных услуг, сказал на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя ведомства Рамиль Юсифов.

По словам зампредседателя, за прошедший период ведомство осуществило масштабные работы по внедрению своих услуг в портал “Электронного правительства”.

В настоящее время, добавил он, “Азеришыг” создает компоненты, необходимые для координирования информационных систем и резервов ведомства с порталом “Электронного правительства”.

Зампредседателя отметил, что в связи с этим в настоящее время происходит замена старого IT-оборудования на новое, более современное и мощное: в частности, закупается серверное оборудование, компьютеры и в целом обновляется вся материально-техническая база.