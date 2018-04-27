Умер создатель «Нивы»

2018-04-27 17:02 | www.oxu.az | 5

На 77-м году ушел из жизни главный конструктор автомобиля Chevrolet Niva Валерий Иванович Доманский.

Как передает Oxu.Az, oн много лет посвятил работе еще над проектом «классической» «Нивы», в роли главного конструктора работая над ее модификациями ВАЗ-21213 и 21214. Главным в жизни проектом для самого инженера была работа над недошедшей до конвейера плавающей «Нивой» (ВАЗ-2122 «Река»), разработка данной модели велась по заказу Минобороны.

В итоге самым известным широкой публике проектом конструктора стал ВАЗ-2123, которая выпускается предприятием «GM-АВТОВАЗ», как Chevrolet-Niva. Над улучшением этой модели он продолжал трудиться и в последние годы.