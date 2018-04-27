Будут определены требования к наличию в автомобилях огнетушителей и содержимому аптечек

2018-04-27 17:33 | www.apa.az | 6

В Азербайджане будут разработаны требования к содержимому автомобильных аптечек и огнетушителям, а также наличию инструкций к их использованию.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Законе Азербайджанской Республики от 23 февраля 2018 года №1016-VQD "О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» и Указе Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» от 22 ноября 1998 года № 24.

Согласно закону, в соответствии с законом «О дорожном движении» и учитывая международный опыт, Кабинет министров должен разработать требования к содержимому автомобильных аптечек и огнетушителям, а также инструкции к их использованию и проинформировать об этом президента Азербайджана.

Отметим, что согласно закону «О дорожном движении», отсутствие медицинской аптечки в автобусах, в легковых и грузовых автомобилях, колесных тракторах и мотоциклах с коляской внесено в список неисправностей, которые препятствуют эксплуатации транспортных средств.