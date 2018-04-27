Начался суд над грабителем и убийцей

2018-04-27 17:34 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс в отношении жителя Лерикского района Магсуда Алиева 1974 года рождения, обвиняемого по статьям 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 120.2.11 (умышленное убийство с целью ограбления), 29,120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц), 181.2.3 (Хищение, совершенное с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 21 августа прошлого года неизвестный проник в квартиру жительницы города Хырдалан Севды Гусейновой.

Представившись мастером, он пригрозил Гусейновой ножом, потребовав деньги и драгоценности. Женщина стала кричать и звать на помощь соседей, и преступник скрылся.

Через два дня Магсуд Алиев был задержан сотрудниками Управления полиции Абшеронского района. Во время допроса стали известны и другие преступления грабителя.

Выяснилось, что 21 августа он проник в частный дом в жилом массиве в поселке Сарай и убил спавшего хозяина Мамеда Сарханова ударами тупым предметом по голове. Затем он стал спрашивать у супруги покойного Зейнаб Сархановой местонахождение денег и драгоценностей, а затем нанес ей тяжкие телесные повреждения тем же тупым предметом и скрылся.

На судебном процессе государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Магсуд Алиев признал себя виновным по предъявленному обвинению и отметил, что переживает. Затем дали показания потерпевшие и свидетели.

После завершения судебного следствия прокурор попросил времени для выступления.

Очередной процесс назначен на 2 мая.