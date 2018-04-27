Поезд сошел с рельсов на севере Италии

2018-04-27 16:35 | www.trend.az | 6

Региональный скорый поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин, сошел с рельсов в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня, однако жертв в результате этой аварии нет, передает РИА Новости.

Поезд 10130 отправился в путь из города Савона в 11.30 и должен был прибыть в Турин в 13.35.

По данным римской газеты La Repubblica, в настоящее время есть информация о двух людях, получивших легкие ранения.

В свою очередь туринская газета La Stampa сообщает, на месте происшествия работают спешно прибывшие туда на медицинском вертолете врачи, которые оказали помощь уже троим легкораненым. Многие пассажиры поезда находятся в состоянии шока.