Греция может лишиться европейской финансовой помощи

2018-04-27 16:36 | www.trend.az | 6

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) настроен на долгожданный вывод Греции из программы финансовой помощи – уже в августе текущего года, свидетельствует заявление главы Еврогруппы Марио Сентено, сообщает РИА Новости.

Греция получает внешнюю финансовую помощь с 2010 года, преимущественно от стабфондов еврозоны, но средства поступали и от МВФ. За это время ряд других стран еврозоны, к примеру, Ирландия и Португалия, также обратились за внешней помощью, получали ее, но уже вышли из нее. У Греции первые две программы поддержки пришлось так или иначе дополнять новыми пакетами внешней помощи. Сейчас действует третья программа поддержи страны, которая по изначальному плану должна завершиться в августе текущего года.

"Мы уже готовимся к периоду после (выхода Греции) из программы. Сегодня Греция представила стратегию своего экономического роста на будущие годы. Это ключевое для будущего Греции", — сказал Сентено на пресс-конференции после заседания Еврогруппы в пятницу.

Еврогруппа также обсудила "правовую базу на период после завершения программы", чтобы подготовить успешный выход страны из-под действия финпомощи "этим летом", сказал глава Еврогруппы.