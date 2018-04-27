Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интересно – зрительница

2018-04-27 16:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Соревнования Кубка мира по художественной гимнастике проходят очень интересно и дисциплинированно, большое спасибо организаторам за их работу, сказала Trend в пятницу зрительница Нелли Кузьмичева.

"Часто посещаю соревнования, проводимые в Национальной арене гимнастики, так как моя внучка уже второй год тоже занимается гимнастикой, а сегодня она примет участие в церемонии открытия", - отметила она.

По словам зрительницы, очень важно, что в стране проводятся подобные крупные спортивные соревнования, которые прививают детям любовь к спорту.

"Моя внучка сама изъявила желание заниматься гимнастикой, ей очень нравится этот вид спорта, и она стремится добиться больших успехов", - добавила Кузьмичева.

Зрительница также подчеркнула, что конечно, болеет за азербайджанских гимнасток, а также ей нравится, как выступают спортсменки из России и Украины.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.