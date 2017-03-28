Илон Маск разрабатывает технологию, которая соединит мозг и компьютер

2017-03-28 02:31 | www.trend.az | 4

Американский бизнесмен-изобретатель, миллиардер Илон Маск основал новую компанию Neuralink, разрабатывающую технологии, которые смогут соединить человеческий мозг и компьютер, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

По данным источников газеты, компания разрабатывает технологию "нейронного кружева", которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса.

Технология "нейронного кружева" предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера, пишет газета.