Китай вновь повышает цены на бензин и дизельное топливо

2018-04-27 16:42 | www.trend.az | 5

Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР объявил о решении повысить цены на бензин и дизельное топливо на 255 и 245 юаней (1 доллар = 6,33 юаня) за тонну соответственно. Новые тарифы вступили в силу накануне, сообщает "Синьхуа".

Это третье подряд повышение цен на бензин и дизельное топливо, осуществляемое в соответствии с действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты, указали в комитете.

ГКРР потребовал от трех ведущих китайских нефтяных компаний - PetroChina, Sinopec и CNOOC надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики. Органам ценового регулирования всех уровней предписано усилить рыночный контроль и надзор, решительно выявлять и пресекать случаи несоблюдения государственной ценовой политики, обеспечить порядок на рынке.