Иньеста объявил об уходе из «Барселоны»

2018-04-27 17:54 | www.oxu.az | 6

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на пресс-конференции сегодня, 27 апреля, объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых, передает Oxu.Az.

«Я хочу официально объявить о своём решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе «Барселоны». Я очень долго всё взвешивал и обдумывал это решение. Я хочу, чтобы меня запомнили как великого футболиста и человека», - сказал Иньеста.

Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.