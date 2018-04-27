В Баку стартовала II сессия свободных заездов пилотов Формулы 1

2018-04-27 17:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала вторая сессия свободных заездов пилотов Формулы 1 в рамках Гран-при Азербайджана.

В свободных заездах представлены 20 пилотов из 10 команд.

На первой сессии сегодня лучший результат показал пилот команды Mercedes AMG Petronas Валттери Боттас - 1:44.242. Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо, незначительно уступив ему, занял второе место - 1:44.277. Тройку лидеров замыкает пилот Force India Серхио Перес - 1:45.075

Также сегодня прошли свободная практика и квалификация в классе Формула-2.

Сегодня в Баку стартовал четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.