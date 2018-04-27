Закир Гасанов встретился со своим китайским коллегой - ФОТО

2018-04-27 18:08 | www.oxu.az | 6

По приглашению члена Государственного совета Китайской Народной Республики, министра национальной обороны КНР генерал-полковника Вэя Фэнхэ делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым находится с официальным визитом в Пекине.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После церемонии официальной встречи министра обороны Азербайджана в министерстве национальной обороны КНР, 27-го апреля состоялась встреча министров обороны двух стран.

В.Фэнхэ отметил, что несмотря на отдаленность Китая и Азербайджана с географической точки зрения, испокон веков между нашими народами были дружеские отношения. Он также подчеркнул важную роль исторического Шелкового пути в создании этих отношений.

Говоря о дипломатических отношениях между двумя странами, установленных 26 лет тому назад, которые развиваются и в настоящее время, китайский министр добавил, что за прошедший период наше сотрудничество в различных сферах расширилось, а взаимное доверие достаточно укрепилось.

В.Фэнхэ с удовлетворением подчеркнул создание новых возможностей для сотрудничества наших стран в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и оказание Азербайджаном огромной поддержки этой стратегии.

Коснувшись сотрудничества двух стран в военной сфере, министр национальной обороны КНР отметил наличие большого потенциала в этом направлении.

В.Фэнхэ напомнил, что позиция его страны в отношении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта не изменилась, Китай, как и прежде, является сторонником решения конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Выразив благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем имеют глубокие корни. Эти связи составляют основу современных отношений между нашими странами. Всестороннее сотрудничество с Китаем является одним из наиболее приоритетных направлений внешней политики нашей страны.

Подчеркнув большие заслуги великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в создании и углублении взаимного доверия в азербайджано-китайских отношениях, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что эти дружеские отношения под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева перешли на новый этап развития и доведены до высокого уровня сотрудничества.

Визиты глав наших государств и официальных лиц приобрели постоянный характер. Это в свою очередь, является огромным вкладом, внесенным в укрепление дружеских отношений и сотрудничества.

Коснувшись военно-политической ситуации на Южном Кавказе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что продолжающаяся уже более 25-ти лет захватническая политика Армении в отношении Азербайджана создает серьезную угрозу не только нашей стране, но также миру и безопасности во всем регионе. Министр обороны выразил благодарность своему китайскому коллеге за поддержку, оказываемую его страной справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министр обороны особо отметил, что и Азербайджан с уважением относится к политике Китайской Народной Республики «Единый Китай», поддерживает эту концепцию и признает организации, представляющие КНР на международной арене.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке и в условиях взаимного доверия, были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В заключение встречи между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством национальной обороны Китайской Народной Республики был подписан документ об оказании военной помощи.