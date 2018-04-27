Перспективы участия Беларуси в "Восточном партнерстве" обсуждены в Минске

2018-04-27 17:05 | www.trend.az | 6

Пятое заседание Координационной группы Беларусь-ЕС состоялось в Минске 26-27 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.



Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, европейскую - управляющий директор Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томас Майер-Хартинг.



В состав белорусской делегации также вошли представители руководства министерств сельского хозяйства и продовольствия, труда и социальной защиты, эксперты МИД, МВД, министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, экономики, юстиции, Государственного пограничного комитета, Государственного комитета по науке и технологиям, других госорганов и организаций.



В ходе заседания обсуждены актуальное состояние двусторонних отношений, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", тематика прав человека. Участники мероприятия уделили внимание перспективам взаимодействия в области образования, охраны окружающей среды, науки, транспорта, цифровой экономики, энергетики. Повестка дня переговоров также включала сотрудничество в миграционной сфере и по линии программ международной технической помощи ЕС.



Представители отдельных белорусских неправительственных организаций приняли участие в ряде сегментов Координационной группы.



Координационная группа Беларусь-ЕС проводила свое первое заседание в апреле 2016 года. Данный формат создан для обеспечения структурированного политического диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.



Заседания проходят раз в полугодие. Участие в мероприятиях принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, республиканских органов государственного управления Беларуси.

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