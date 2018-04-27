Сколько стоят сезонные фрукты и овощи на рынке?

2018-04-27 18:15 | www.oxu.az | 4

С приходом весны ассортимент продукции на продовольственных рынках столицы значительно расширился. Из сезонных фруктов продаются клубника и алыча, из овощей – огурцы, помидоры, свежий картофель, баклажан, перец и арбуз.

Корреспондент Oxu.Az решил посетить столичные рынки, чтобы узнать цены.

«Чемпион» рынка по ценам - помидор

Сначала мы поинтересовались ценами на овощи. Выяснилось, что зеленый перец стоит 4 маната, красный перец – 6 манатов, острый перец – 7 манатов за килограмм, фасоль – 4 маната, баклажан - 1,50-2 маната, помидор – 4-5 манатов, свежий картофель - 1,5-2 маната, огурцы - 1,5 маната, лук – 50 гяпиков. Стоимость килограмма листьев черного винограда составляет 6 манатов, белого винограда – 3 маната.

Продавец рассказал нам, что помидоры стоят дорого. Он добавил, что с увеличением местной продукции цены опустятся:

«Продаваемые сейчас помидоры выращены в теплице и импортированы из Турции. Вообще продукты, которые появляются на рынке раньше времени, в основном выращены в теплице и импортированы из-за рубежа.

Последние два годы фермеры в основном пытались продать свою продукцию на российском рынке, чем на местном. Поэтому цена на помидоры летом не опускается ниже двух манатов».

Алыча, клубника, арбуз

Из летних фруктов на рынке пока можно встретить алычу, клубнику и арбуз. Черешни на прилавках пока нет.

Что касается цен на конкретные продукты, то килограмм алычи стоит 6 манатов, клубники – 6-8 манатов. Килограмм абрикосов предлагается за 12 манатов.

Килограмм арбуза стоит 4 маната. По словам продавцов, арбузы в основном привозят из Ирана.

Килограмм яблок стоит 2,4 маната, груш – 4 маната.

Из молочных продуктов литр молока стоит 1 манат, овечьего сыра – 10-12 манатов, сыра мотал – 32 маната, шора – 6 манатов.

Килограмм деревенской курицы стоит 6 манатов, говядины – 11 манатов, баранины – 12 манатов.

Также нам удалось выяснить, что в этом сезоне цены будут выше, чем в предыдущем, так как урожай выдался не таким обильным.

Лейла Алиева

