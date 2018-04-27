Премьер-министр Грузии поздравил Майка Помпео с утверждением на пост госсекретаря США

2018-04-27 17:08 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет Майка Помпео с утверждением на пост государственного секретаря США и желает ему успешной деятельности, сообщает Грузия Online.



«Поздравляю Майка Помпео с утверждением 70-ым по счету государственным секретарем! Желаю ему успехов в будущей деятельности. Я уверен, что стратегическое партнерство между Грузией и США еще более углубиться и укрепиться», — пишет Георгий Квирикашвили в своем микроблоге в «Твиттере».

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