AzerGold и Минэкономики Азербайджана в Човдаре провели акцию озеленения и субботник (ФОТО)

2018-04-27 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 27 апреля ЗАО AzerGold совместно с Гянджа-Газахским региональным отделением министерства экономики Азербайджана провело в селе Човдар Дашкесанского района акцию озеленения и субботник, сообщает компания в пятницу.

В рамках мероприятия на территории Човдарского месторождения было посажено более 300 различных деревьев и кустарников, была очищена от мусора придорожная территория от месторождения Човдар до села Гушчу Дашкесанского района. Собранные в рамках акции пластиковые отходы и PET бутылки были направлены на повторную переработку. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 человек, было организовано с целью внесения вклада в сохранение экологического баланса в регионе, а также призыва населения к сплоченности в данном вопросе.