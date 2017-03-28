Зять Трампа возглавит офис по инновациям при Белом доме

2017-03-28 03:14 | www.apa.az | 4

Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме,

Как передает AПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

“Офис по инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", - пояснил Спайсер.

В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он.